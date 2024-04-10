Во вторник, 9 апреля, перед 19:00 на стоянке торгового центра Akropole Rīga на улице Латгалес, попал в аварию автомобиль Peugeot платформы общего пользования Bolt Drive, сообщили порталу Delfi в Госполиции.
После ДТП водитель покинул место происшествия.
Как отмечают очевидцы, в момент аварии в автомобиле были молодые люди. Как видно на видео, на автомобиле водитель таранил бордюр проезжей части, в результате чего у автомобиля оторвало переднее левое колесо и сработала боковая подушка безопасности.
Полиция расследует все обстоятельства происшествия.
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