Во вторник, 9 апреля, перед 19:00 на стоянке торгового центра Akropole Rīga на улице Латгалес, попал в аварию автомобиль Peugeot платформы общего пользования Bolt Drive, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Как отмечают очевидцы, в момент аварии в автомобиле были молодые люди. Как видно на видео, на автомобиле водитель таранил бордюр проезжей части, в результате чего у автомобиля оторвало переднее левое колесо и сработала боковая подушка безопасности.