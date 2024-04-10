По данным Минздрава со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний, в 2023 году в Латвии зарегистрировано больше смертей, вызванных наркопередозировкой.

Как отмечают в Минздраве, в прошлом году существенно выросло количество смертей от употребления и передозировки новыми синтетическими наркотиками. Зачастую такие случаи связаны с тем, что наркозависимые боятся обращаться за помощью, опасаясь уголовной ответственности.

По этой причине на рассмотрение Сейма представлены поправки к Уголовному закону, согласно которым от уголовной ответственности предлагается освободить лиц, которые оказывают или организуют помощь наркозависимым в случае передозировки.

На заседании Координационного совета по контролю за наркотиками и ограничению наркомании в среду обсуждался вопрос о том, как действовать и оказывать помощь, если приходится сталкиваться со случаями наркотической передозировки.

Глава Минздрава Абу Мери и члены Совета были единодушны в том, что важно оказывать поддержку детям и подросткам, которые попались на употреблении наркотических веществ. В частности, члены Совета пришли к выводу, что необходимо сконцентрироваться на профилактике и превенции, рассматривая употребление наркотиков как болезнь, которую нужно лечить.

Совет поддержал предложение освободить несовершеннолетних лиц от уголовной ответственности за употребление наркотических или психотропных веществ, сохранив при этом за эти правонарушения административную ответственность.

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