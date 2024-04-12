Прокуратура передала в Рижский городской суд материалы дела о похищении и неоднократном изнасиловании женщины. В рамках дела обвинения предъявлены бывшему спутнику жизни потерпевшей.

Согласно обвинительному заключению, весной 2023 года мужчина, нарушив судебный запрет на приближение к бывшей подруге, явился в ее дом, избил, а затем подверг сексуальному насилию. После этого он похитил ее, затолкнул в машину и отвез в Литву, где два дня продержал в гостинице, неоднократно насилуя.

Потерпевшая, воспользовавшись моментом и благодаря сотрудникам отеля, смогла сбежать от своего обидчика.

Мужчину обвиняют в совершении в отношении указанной женщины в общей сложности 21 уголовного преступления, включая выявленные в ходе следствия преступления, совершенные еще до похищения бывшей подруги.

За совершенные преступления обвиняемому грозит от 4 до 15 лет лишения свободы. Свою вину в содеянном он не признал, заявив, что произошедшие события - "только семейный конфликт".

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