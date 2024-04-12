По информации пресс-центра Госполиции, 10 апреля сотрудники Земгальского регионального управления полиции остановили и задержали водителя грузовика, в организме которого зафиксировали 3,16 промилле алкоголя.
В полиции также пояснили, что незадолго до этого водитель совершил аварию в Тукумсе, после чего покинул место происшествия.
На водителя составлен административный протокол, а также уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение виновнику может грозить лишение свободы сроком до одного года, либо кратковременные арест, либо пробационный надзор,либо общественные работы, либо денежный штраф, а также лишение прав до пяти лет.
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