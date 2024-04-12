В полиции также пояснили, что незадолго до этого водитель совершил аварию в Тукумсе, после чего покинул место происшествия.

На водителя составлен административный протокол, а также уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение виновнику может грозить лишение свободы сроком до одного года, либо кратковременные арест, либо пробационный надзор,либо общественные работы, либо денежный штраф, а также лишение прав до пяти лет.