Как уже сообщалось ранее, в конце марта в Риге, возле одного из многоквартирных домов по улице Клейсту было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе следствия полиция установила, что преступление было совершено во время совместного распития алкоголя. Всю компанию удалось задержать.

Как сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, 26 марта тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружил в микрорайоне Иманта прохожий. Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть 25-летнего мужчины.

По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого 2 марта задержали двух подозреваемых, а на следующий день их двух подельников.

Расследование проводили сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона. Им удалось оперативно выяснить, что убитый был знаком с подозреваемыми. Компания распивала алкоголь в квартире, где и произошел конфликт, в ходе которого мужчину до смерти избили, а затем вынесло тело на улицу, где и бросили.

По делу начат уголовный процесс за убийство, совершенное в группе.

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