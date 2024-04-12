Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через границу России криптокошельков стоимостью 2 млн рублей (более 10000 евро).

Как отмечает "Псковская Лента Новостей", криптокошельки обнаружили на МАПП "Убылинка" (российско-латвийская граница) при проверке въехавшего из Латвии грузовика MAN. Всего пограничники нашли в автомобиле 150 криптокошельков в заводской упаковке марок Ledger и Trezor, а также лодочный электромотор Minn Kota Terrova.

Отмечается, что груз был спрятан в кабине автомобиля, в ящиках над лобовым стеклом, в ящиках над спальным местом, под пассажирским и водительским сиденьями. Весь изъятый товар передан таможенникам.

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