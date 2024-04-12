Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Земессардзе инициировала служебное расследование для выяснения обстоятельств в связи с видео, на котором запечатлено жестокое обращение одного из земессаргов с собакой.

Национальные вооруженные силы (НВС) осуждают любое неуважительное и жестокое обращение с животными, сообщили агентству LETA в НВС.

На опубликованном в социальных сетях видео видно, как, находясь в водоеме, мужчина грубо ругается и не помогает собаке залезть в лодку, потому что она в ней справила нужду.

На видео запечатлено, как собака некоторое время барахтается в воде, но в конце концов хозяин хватает ее за шею и затаскивает в лодку.

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