По информации литовской полиции, вечером 12 апреля на 16-м км трассы А-10 (Паневежис-Пасвалис-Рига) столкнулись грузовые автомобили Renault Magnum с полуприцепом, которым управлял мужчина (1995 года рождения), и Scania с полуприцепом, управляемым мужчиной 1972 г.р. В результате аварии погиб 29-летний водитель.

Как отмечают очевидцы, перед колонной автомобилей на дорогу выскочил олень. Водитель первой фуры резко нажал на тормоз, чтобы избежать столкновения, в результате чего в него на высокой скорости врезался ехавший в том же направлении второй грузовой автомобиль.