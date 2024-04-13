В пятницу вечером в мебельном салоне на улице Гунара Астрас в Риге вспыхнул пожар.
Как пояснили порталу Delfi в пресс-центре Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), сообщение о возгорании и задымлении в двухэтажном здании поступило на пульт в 21.33.
Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что на втором этаже горит мебель. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
В 22.22 пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit