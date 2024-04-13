В пятницу вечером в мебельном салоне на улице Гунара Астрас в Риге вспыхнул пожар.

Как пояснили порталу Delfi в пресс-центре Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), сообщение о возгорании и задымлении в двухэтажном здании поступило на пульт в 21.33.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что на втором этаже горит мебель. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В 22.22 пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

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