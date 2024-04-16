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Вечером 7 апреля кот по имени Карийс вернулся домой с травмированным глазом к своей хозяйке, жительнице Елгавы Лауре. Хотя поначалу казалось, что кот подрался или был травмирован иным образом, выяснилось, что кто-то выстрелил ему в глаз из пневматического оружия.

"Около восьми часов вечера кот прибежал домой с травмированным, окровавленным глазом. Сначала подумали, мелочь, подрался и травмировал глаз. В тот же вечер сразу побежали круглосуточную ветеринарную клинику в Елгаве, где Карийса положили в стационар, под анестезией ему прочистили и промыли рану", - сообщила порталу Delfi хозяйка кота.

"Когда мы нашли Карийса, он был в шоковом состоянии и, скорее всего, пережил мучительную боль. Он спрятался под кроватью дочери с кровоточащей мордой и пыхтел от боли. В клинике нам сказали оставить Карийса там, потому что на следующий день глаз должен был осмотреть офтальмолог. Утром в понедельник мне позвонила офтальмолог из клиники, сказав, что, к сожалению, глаз спасти невозможно и единственное, что можно сделать в этой ситуации, удалить глаз. Перед операцией врач мне позвонила еще раз, сказав, что кот не травмировал себя сам, а рана в глазу была получен от выстрела. Для нас это было большим шоком", - рассказала Лаура.

Сделав рентген, врачи пришли к выводу, что в глаз был сделан выстрел, а пуля прошла через всю орбиту и попала в мягкие ткани нижней челюсти. Это было видно на рентгеновских снимках. В ходе операции врачам не удалось извлечь пулю, заявила хозяйка кота.

"Во вторник вечером, после долгих уговоров и обещания, что если Карийсу станет хуже, я его отвезу обратно в клинику, мне разрешили его забрать домой. В клинике Карийс сам не хотел достаточно есть, у него повысилась температура тела. Дома Карийс чувствует себя спокойнее и лучше, начал есть и нормализовалась температура тела. На данный момент он принимает сильные обезболивающие лекарства и антибиотики двух видов. Очень боится шума и чужих людей, но счастлив быть вместе дома со своими", - пояснила хозяйка кота.

Как сообщили порталу Delfi в Госполиции, 9 апреля стражи порядка получили информацию о том, что 7 апреля около 20:00 в Елгаве, на 4-й линии, семья обнаружила, что их коту причинены увечья.

"При невыясненных обстоятельствах домашнему животному было нанесено пулевое ранение в область глаза из пневматического оружия. В связи со случившимся Госполиция начала уголовный процесс по первой части 230-й статьи Уголовного закона - о жестоком обращении с животным, в результате которого оно умерло или было искалечено. За данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа, с лишением прав на содержание определенных или всех видов животных на срок до трех лет", - сообщила порталу Delfi представитель Госполиции Рута Страутниеце.

Портал Delfi ранее сообщал о случаях стрельбы по животным. Тогда психотерапевт Артурс Утинанс подчеркнул, что важно различать, какими мотивами руководствуется человек, когда вредит животным. Он также отметил, что 2% общества являются садистами. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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