В Риге продолжается судебный процесс над Андреем Крыловым (на фото), который обвиняется в том, что в Бикерниекском лесном массиве из незарегистрированного пистолета убил одного и ранил второго мужчину. Обвиняемый утверждает, что делал это лишь в целях самозащиты, поскольку компания находилась в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Как отмечает Degpunktā, в минувший понедельник суд в очередной раз отклонил прошение Крылова, который согласился показать место, где спрятан пистолет, в обмен на свободу. Стоит напомнить, что пистолет, из котoрого были произведены выстрелы, до сих пор отсутствует в деле в качестве доказательства.

Напомним, весной 2022 года Крылов застрелил в лесу одного и ранил другого человека. И на суде, и на следствии он утверждал, что стрелял в целях самообороны, поскольку получил угрозы от внезапно встреченной в лесу компании.

"Это произошло 12 апреля 2022 года, в интернете появилось видео, которое снимали сами нападавшие. Один из них. На видео видны все обстоятельства, что на самом деле произошло там в лесу. На видео видно, как они пытались отобрать у меня оружие с помощью угроз и под угрозой смерти. Во время съемки этого видео ситуация только обострилась и наступил момент, когда они поняли, что без физического нападения уже не обойтись. Они выключили видео и физически напали на меня. Да, у меня было с собой оружие, и только фактически благодаря ему я остался цел и невредим. Когда снимали это видео, я думал о том, смогу ли я вернуться вечером домой к своим детям", - рассказал Андрей Крылов.

По его словам, во время нападения все четверо из компании были или пьяны, или же находились в состоянии наркотического опьянения. У двоих, по его словам, концентрация алкоголя в крови на момент нападения составила 6,8 промилле. У троих также констатировали в организме наркотики.

"Очень трудно говорить, когда меня — человека, защищавшего свою жизнь от нападавших, которые были агрессивны и находились в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, обвиняют в убийстве", - отметил подсудимый, заверив, что ему удастся доказать свою невиновность в умышленном убийстве.

Судебный процесс по этому делу продолжается. За совершенное преступление Андрею Крылову грозит пожизненный срок. В разговоре с журналистами Degpunktā он призвал отозваться всех, кто знает о прошлом компании, которая напала на него в лесу 12 апреля 2022 года.

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