Лиепайский участок полиции просит отозваться свидетелей ЧП, которое произошло 10 апреля, в 15.50 на улице Ринькю.
Как отмечают в Курземском региональном управлении полиции, в это время к 7-летней девочке подошел подросток (на вид - 10-14 лет), вырвал из рук самокат и скрылся.
В момент нападения на подростке была одежда черного цвета.
Полиция просит отозваться свидетелей ЧП, а также тех, кто нашел самокат, позвонив по телефону 110.
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