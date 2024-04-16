Как уже сообщалось ранее, поздним вечером 23 декабря 2023 года в помещения бара Čē на улице Дзирнаву в Риге, где в это время находились журналисты ВВС, злоумышленники бросили светошумовую гранату, предназначенную для игры airsoft. По подозрению в совершении преступления уже на следующий день полиция задержала группу из трех человек.

Как напоминают в полиции, сообщение о том, что в бар бросили предмет, имитирующий взрывчатку, поступило на пульт дежурного 23 декабря прошлого года, около 23.30. Нападавший открыл дверь бара и бросил под ноги посетителям учебную гранату РГД-5. Граната взорвалась, оглушив нескольких человек.

В ходе следствия полиция выяснила, что хулиганы, бросившие игровую гранату, во время нападения прикрывали лица. Однако органам правопорядка удалось зафиксировать марку и номер машину, в которой скрылись подозреваемые.

Первого подозреваемого задержали утром 23 декабря по месту жительства. В ходе следствия были установлены личности остальных лиц, которые могли быть причастны к инциденту. В итоге, были задержаны трое подозреваемых 1995 и 2002 г.р. Все трое являются гражданами Латвии. Один из них ранее был судим в одной из стран Евросоюза за реализацию наркотиков.

Против них был начат уголовный процесс за хулиганство, совершенное в группе и сопряженное с причинением вреда.

В ходе тщательного следствия полиция не получила ни подтверждения, ни какой-либо информации о том, что происшествие было связано с профессиональной деятельностью лиц, находившихся в баре – журналистов ВВС.

"Это был довольно странный инцидент. Было довольно частное мероприятие, провожали одну девушку, которая увольняется и переезжает в другую страну. И как бы ничего не предвещало... А потом неожиданно в заведение заглянул мужчина, бросил гранату и убежал... Там кроме нас была еще одна парочка молодых людей. Я сидел в другом зале, услышал только взрыв. Это было не на моих глазах. Ребята побежали за ним, попытались его поймать, но человека на выходе ждала машина, он быстро заскочил в нее и уехал", — рассказал в эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь" корреспондент "Русской службы Би-би-си" Илья Барабанов.

Дело передано в Рижскую Восточную прокуратуру.

Госполиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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