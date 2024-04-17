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Операция по задержанию наркоторговцев в Литве закончилась перестрелкой, в которой пострадал полицейский.

По данным полиции, криминалисты задержали подозреваемых в распространении наркотиков и проводили обыск на складах на ул. В. A. Грайчюно, 4.

"Четыре человека (мужчины 1980, 1981, 1989 и 1987 г.р.), оказали сопротивление должностным лицам, один из них вероятно из нелегального оружия выстрелил в полицейского, после чего другой полицейский применил оружие, подозреваемые скрылись", – указала

представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Позже подозреваемых удалось задержать, начато расследование по факту оказания сопротивления должностному лицу при исполнении обязанностей.

"Оба полицейских работают", – сказала Самороковская.

Обычно об инцидентах, в которых получают ранения стражи порядка, общество информируют. Однако на этот раз в сводке не было информации об этом инциденте. По словам Самороковской, такое решение приняли полицейские, это была их тактика. Она заметила, что расследование связано с распространением наркотиков, поэтому проводят непубличные действия. Она обещала, что о результатах расследования полиция информирует общество.

По неофициальным данным Delfi, перестрелка произошла, когда во время обыска к подозреваемым пришли люди, возможно, хотевшие приобрести наркотики. Поскольку криминалисты работают без униформы, нежданные гости не поняли, что имеют дело с полицией. Один "клиент" вытащил оружие и стал стрелять, после этого все сбежали, но позже были задержаны.

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