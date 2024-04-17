По данным немецких СМИ, в ночь на 17 апреля сотрудники Deutsche Bahn обнаружили в поезде Штутгарт — Гейдельберг пассажирку, которая не смогла предъявить действительный билет.

Когда поезд прибыл в конечную точку маршрута, девушку встретили на вокзале сотрудники Федеральной полиции. Однако гражданка Латвии с самого начала стала проявлять агрессию, не хотела покидать поезд и угрожала полицейским физической расправой. Затем она перешла от слов к действию: одного полицейского ударила по ноге, а второго в живот.