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Курземский районный суд приговорил к лишению свободы сроком на год мужчину и женщину за насильственное обращение с малолетним ребенком, причинившее ему физические страдания.

Согласно обвинению, мужчина лечился от наркозависимости по метадоновой программе и держал метадон дома. Оба родителя осознавали, что наркотическое вещество должно храниться в недоступном и незаметном для детей месте, но не соблюдали это условие, храня бутылку с жидким метадоном в свободном доступе малолетнего ребенка. Ребенок выпил вещество и отравился, то есть в результате халатности родителей его жизнь оказалась под угрозой и он испытал физические страдания.

Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.

С точки зрения прокурора, не имеет значения, кому из родителей был выдан метадон и кто его принимал, потому что забота о ребенке является их совместной обязанностью, и оба они повели себя небрежно и неосторожно, в результате ребенок получил опасные для жизни телесные повреждения.

Прокурор удовлетворен решением суда и не намерен его обжаловать.

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