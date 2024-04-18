Согласно обвинению, мужчина лечился от наркозависимости по метадоновой программе и держал метадон дома. Оба родителя осознавали, что наркотическое вещество должно храниться в недоступном и незаметном для детей месте, но не соблюдали это условие, храня бутылку с жидким метадоном в свободном доступе малолетнего ребенка. Ребенок выпил вещество и отравился, то есть в результате халатности родителей его жизнь оказалась под угрозой и он испытал физические страдания.



Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.



С точки зрения прокурора, не имеет значения, кому из родителей был выдан метадон и кто его принимал, потому что забота о ребенке является их совместной обязанностью, и оба они повели себя небрежно и неосторожно, в результате ребенок получил опасные для жизни телесные повреждения.



Прокурор удовлетворен решением суда и не намерен его обжаловать.