Госполиция сообщает, что найдено тело пропавшей без вести Байбы Грасе (1975 г.р.), которую в последний раз видели ранним утром 15 января, когда она выходила из своего дома Vecdūjās в Марупском крае.
По информации полиции, следов насильственной смерти на теле женщины не констатировано. Полиция выражает соболезнования родным и близким Байбы Грасе, а также благодарит всех, кто оказывал помощь в поисках женщины.
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