По сообщению Рижской муниципальной полиции (РМП), 17 апреля, патрулируя микрорайон Вецмилгравис, сотрудники РМП заметили во дворе многоквартирного дома автомобиль Citroen, на котором сзади была приклеена белая наклейка с логотипом авиакомпании "Аэрофлот", содержащая советские символы серп и молот.
Спустя небольшой промежуток времени к машине подошел владелец, с которым полицейские решили поговорить о допущенном нарушении — запрете на использование советской символики в общественном месте. Мужчина пояснил, что не знал о запрете на использование подобных логотипов.
В итоге, полицейские оштрафовали нарушителя на 50 евро. После чего в присутствии сотрудников РМП автовладелец убрал наклейку.
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