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Государственная полиция задержала в Риге некоего мужчину за кражу 9000 евро из сейфа игорного зала, сообщили агентству LETA в полиции.

22 марта полиция получила вызов в один из игорных залов, сотрудники которого сообщили, что в помещение, где находится сейф, проник посетитель и похитил из него 9000 евро. Кражу можно было совершить, так как были не полностью закрыты магнитные двери сейфа.

Проверив записи камер видеонаблюдения и данные посетителей игорного зала, правоохранители установили личность предполагаемого виновного и отправились на место его жительства. Там правоохранители обнаружили мужчину 1992 г. р., у которого нашли 8440 евро. Свою вину мужчина признал и был задержан.

24 марта он был признан подозреваемым и ему была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Мужчина ранее не попадал в поле зрения полиции.

Такое преступление может караться лишением свободы на срок до пяти лет, надзором пробации, общественными работами или штрафом.

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