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Бюро внутренней безопасности полиции (IDB) сообщило, что не обнаружило признаков преступления в действиях должностных лиц Государственной полиции (VP), реагировавших на связанный с нападением на 13-летнего подростка в Юрмале в январе случай, сообщает IDB.

В ночь на 11 января в Юрмале, на улице Слока, был найден 13-летний подросток с ножевыми ранами на теле. Подросток скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Тогда же в публичной сфере прозвучали обвинения в возможной бездеятельности должностных лиц Государственной полиции (VP), якобы недостаточно быстро реагирующих на сообщения о произошедшем. В связи с этим, IDB начало проверку по своей инициативе относительно действий должностных лиц.

В начале апреля текущего года IDB завершило проверку и пришлок выводу, что в действиях должностных лиц не обнаружены признаки бездеятельности. А именно, сотрудники Государственной полиции, получив первый звонок свидетеля происшествия на единый номер экстренной помощи 112, немедленно отреагировали, действовали профессионально и в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, в ночь на четверг, 11 января, в юрмальском микрорайоне Слока на улице был найден 13-летний подросток с колотыми ранами, который, к сожалению, скончался от полученных травм еще до приезда медиков. Сотрудники Госполиции выяснили, что на подростка напал его ровесник, который постоянно проживает в учреждении социального ухода и реабилитации, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Около часа ночи сотрудники Юрмальской муниципальной полиции при выполнении трудовых обязанностей в Слоке возле дороги заметили лежащего на земле подростка без сознания и с колото-резаными ранами. Стражи порядка вызвали на место Службу неотложной медицинской помощи (NMPD), но, к сожалению, мальчик скончался еще до приезда медиков.

На место происшествия также выехали сотрудники Юрмальского участка Рижского регионального управления Госполиции, которые немедленно приступили к расследованию. Выяснилось, что погибшему было 13 лет.

По имеющейся информации, в тот вечер несколько молодых людей, проживающих в центре соцухода и соцреабилитации, отправились в Ригу, чтобы, возможно, заняться распитием алкоголя. После они вернулись на поезде в Слоку, где встретились со своими ровесниками, один из которых позже был убит.

Согласно полученной в ходе расследования информации, между компанией молодых людей и пострадавшим и его другом произошел конфликт, во время которого один из постояльцев центра соцухода два раза ударил пострадавшего ножом — в области сердца и живота. После подростки покинули место происшествия, оставив потерпевшего с его другом.

В ту же ночь полицейские приехали в центр соцухода и соцреабилитации, где встретились с причастными к инциденту подростками, которых вместе с воспитателями позже доставили в полицейский участок.

В Госполиции сообщили, что подросток, нанесший два удара ножом пострадавшему, ранее попадал в поле зрения стражей порядка за бродяжничество и кражу в магазине. Подозреваемый в преступлении подросток еще не достиг 14-летнего возраста, но решение о дальнейших действиях будет принято.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по 12-й части 117-й статьи Уголовного закона — убийство при отягчающих обстоятельствах, если совершено убийство несовершеннолетнего.

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