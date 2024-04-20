Из горящего мусорника в Лиепае из здания по адресу Карля Залес лаукумс эвакуировали 100 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на пульт дежурного поступил около 17.00 часов. Было замечено небольшое возгорание. До прибытия VUGD охранная компания потушила горящий контейнер огнетушителем, и около 100 человек были эвакуированы из помещений.

Согласно общедоступной информации, на площади К. Залес в Лиепае находится торговый центр Ostmala.

VUGD установил, что задымления в помещениях не было, и люди смогли вернуться в здание. Через десять минут работа на месте происшествия была завершена.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 39 вызовов.

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