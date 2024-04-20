Фото: Shutterstock

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

Николая СКУЙЕНИЕКСА (род. 27.11.1959 — ум. 11.04.2024);

Андрея БАЛКОВА (род. 19.10.1970 — ум. 06.04.2024);

Яниса ГЕЙБЫ (род. 23.12.1940 — ум. 12.03.2024);

Александра КОНИНА (род. 18.05.1954 — ум. 18.03.2024).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 17 апреля.

Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь