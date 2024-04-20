Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
Николая СКУЙЕНИЕКСА (род. 27.11.1959 — ум. 11.04.2024);
Андрея БАЛКОВА (род. 19.10.1970 — ум. 06.04.2024);
Яниса ГЕЙБЫ (род. 23.12.1940 — ум. 12.03.2024);
Александра КОНИНА (род. 18.05.1954 — ум. 18.03.2024).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 17 апреля.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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