В субботу утром пожарным удалось ограничить распространение пожара, который возник ночью в Риге на улице Твайка, свидетельствует запись Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в сети X.
Пожар возник на территории производства. Площадь горения составила 600 кв.м.
Работы на месте происшествия продолжаются.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь