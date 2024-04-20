В субботу, 20 апреля Государственная полиция совместно со Службой госбезопасности задержали скинхедов, которых подозревают в публичном прославлении геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, совершенных в нацистской Германии, а также в совершении действий, направленных на разжигание расовой ненависти.

В 2024 году в Управлении криминальной полиции Рижского регионального управления было возбуждено два уголовных дела.

Одно уголовное дело начато по второй части статьи 74.1 Уголовного закона, то есть за то, что двое представителей субкультуры скинхедов нанесли телесные повреждения мужчине и, применяя насилие, заставили его публично восхвалять диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера, а также публично выполнить нацистское приветствие, то есть поднять руку под углом 45 градусов с выпрямленной ладонью и произнести: "Слава Адольфу Гитлеру!". Эти действия были сняты на мобильный телефон и затем выложены в интернет.

Второй уголовный процесс возбужден по части второй статьи 78 Уголовного закона и статье 150 Уголовного закона за несколько актов разжигания расовой ненависти в социальных сетях, а также за акт разжигания ненависти, совершенный членом субкультуры скинхедов с применением насилия и угроз в отношении члена субкультуры панков, если это причинило значительный ущерб.

Данные действия по заданию скинхеда были сняты на мобильный телефон его подругой, после чего видео также выложили в социальные сети.

В настоящее время по обоим уголовным делам проводятся обыски, а также собирается информация о возможных новых преступлениях, совершенных представителями субкультуры скинхедов.

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