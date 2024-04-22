В конце прошлой недели в немецком городе Арнштадт (федеральная земля Тюрингия) был задержан 43-летний гражданин Латвии, который среди прочего похитил из подвала многоквартирного дома солнечный модуль и инвертор.

Как оказалось, латвиец был уже хорошо знаком правоохранительным органам Германии, в том числе, и за совершенные кради.