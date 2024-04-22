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В конце недели в Латгалие были задержаны двое граждан Латвии за перевозку иммигрантов, незаконно пересекших государственную границу, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Пограничники в сотрудничестве с Государственной полицией остановили автомобиль "Citroen Berlingo", которым управлял гражданин Латвии, в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края.

В ходе проверки документов выяснилось, что в машине находились три человека афро-азиатского происхождения без проездных документов, действующих виз и видов на жительство.

Спустя некоторое время в ходе расследования по подозрению в оказании помощи мигрантам был задержан еще один гражданин Латвии, управлявший автомобилем "BMW".

В отношении обоих граждан Латвии возбуждено уголовное дело.

Граждане третьих стран были "удержаны от незаконного пересечения государственной границы", сообщили в погранохране.

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