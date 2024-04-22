Foto: Valsts policija

В ходе акции "Неделя контроля разрешенной скорости движения" Госполиция выявила 2111 нарушений скорости, а 11 628 нарушений было зафиксировано с помощью радаров, сообщили агентству LETA стражи порядка.

Также в рамках акции в пятницу, 19 апреля, состоялся "24-часовой марафон контроля скорости", в ходе которого сотрудники Госполиции выявили 519 превысивших скорость водителей, а с помощью технических средств было констатировано 2128 нарушений.

В этом году уже в 11-й раз в государствах членах европейской сети дорожной полиции Roadpol прошла акция, цель которой заключается в привлечении внимания к последствиям и опасности превышения разрешенной скорости как для самого водителя, так и для окружающих участников дорожного движения.

После обобщения данных за минувшую неделю можно сделать вывод, что отношение многих участников дорожного движения к общей безопасности дорожного движения не улучшается, по-прежнему есть водители, которые грубо нарушают правила дорожного движения, тем самым подвергая опасности себя и окружающих.

Если сравнить со статистикой прошлого года, количество выявленных сотрудниками Госполиции нарушений увеличилось: в 2023 году в ходе этой акции было выявлено 1671 нарушение скорости, а в этом году их уже 2111. С помощью мобильных и стационарных радаров, системах измерения средней скорости и транспортными средствами Госполиции, оснащенными камерами обзора на 360 градусов, было выявлено меньше нарушений: в 2023 году их было 12 298, а в этом году за неделю было зафиксировано 11 628 нарушений.

Как и в прошлом году, наибольшее количество нарушений скорости, выявленных сотрудниками Госполиции, было зафиксировано в Видземском регионе – там было констатировано 584 нарушения скорости. Также большое количество нарушителей скорости было в Латгальском регионе – там сотрудники полиции выявили 490 нарушений скорости.

Одно из крупнейших нарушений скорости было зафиксировано 19 апреля в Риге, на улице Краста, где водитель BMW ехал со скоростью 138 км/ч при разрешенных 70 км/ч.

Также упомянутый водитель ездил агрессивно, неоднократно менял полосу движения, обгонял другие транспортные средства, что мешало равномерному потоку транспортных средств, а также игнорировал интересы других водителей. По факту обоих нарушений Госполиция начала процессы об административном правонарушении.

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