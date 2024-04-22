Тело латвийского моряка Романа Соловьева было найдено в море к юго-востоку от Шпицбергена, сообщает норвежское общественное СМИ NRK. В январе прошлого года Соловьев упал в море с краболовного судна Hunter и пропал без вести. Об этом пишет LSM.lv.

12 апреля этого года другое рыболовное судно обнаружило тело Соловьева в Баренцевом море, примерно в 20 морских милях (37 км) от места исчезновения.

Норвежская полиция сообщает, что личность найденного мужчины была установлена ​​с помощью анализа ДНК. Расследование еще не завершено, но по предварительной информации, причиной смерти стало утопление, никаких подозрений в преступлении нет.

О случившемся проинформированы родственники Соловьева в Латвии.

36-летний Соловьев был опытным моряком, он проработал на судах 16 лет.

Он пропал 30 января 2023 года во время ловли снежных крабов у берегов Шпицбергена на рыболовном судне Hunter. Инцидент произошел в условиях сильного тумана.

NRK отмечает, что в период с 2010 по 2023 год на рыболовецких судах в норвежских водах погиб 71 рыбак.

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