Обвиняемый в шпионаже в пользу России таксист Сергей Сидоров частично признал свою вину. Он заявил, что действительно общался с представительницей Telegram-канала "Антифашисты Прибалтики", но у него не было намерений действовать против Латвии. Об этом пишет LSM.lv.

Сидоров регулярно отправлял "Антифашистам Прибалтики" информацию о военных кораблях в порту и передвижениях военнослужащих, фотографировал автомобили в парке Узварас, когда там сносили памятник советской армии. Как подчеркивается в обвинении, он руководствовался идеологическими мотивами и знал, что информация будет дальше передана российским службам.

Прокурор Зане Лодзиня заявила, что Сидорову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений - шпионаж и разжигание ненависти.

В понедельник, 22 апреля, состоялось второе заседание суда. Сидоров свою вину признал частично, пояснив, что сообщения отправлял. Однако, по его словам, он не делал это в антигосударственных целях и никакой секретной информации они не содержали. Он просто переписывался с Викторией Матуле, которой также предъявлено обвинение в деятельности в так называемых "Антифашистах Прибалтики".

Хотя Сидоров ежедневно работает таксистом и для этого нужны знания государственного языка, во время суда ему потребовалась помощь переводчика с латышского на русский язык.

"В антифашистах. Был в этой группе, но ничего не писал, я там с девушкой переписывался и все. Да, переписывался, но ничего такого там не было, чтобы бунт поднимать или что-то подобное, ничего не было", - сказал он.

Помимо шпионажа, Сидорова обвиняют в разжигании национальной и этнической ненависти. Как отметили в прокуратуре, он писал, что латыши - фашисты. Теперь обвиняемый оправдывается, что это не так.

"У меня отец был латышом, бабушка была латышкой, я в латвийской армии был, отец у меня тоже был в Земессардзе, я ребенком в латышский детский сад ходил, какая вообще может идти речь об этом? Там ничего не было", - утверждал Сидоров.

Сидоров также пригласил для участия в сегодняшнем заседании свидетеля. Однако на заседание он не явился и в следующий раз, скорее всего, его приведут в принудительном порядке.

Сегодня на заседание суда "поддержать" Сидорова пришел и пророссийский публицист Александр Гильман, который, как он сам заявил, является знакомым Сидорова.

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