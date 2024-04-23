Утром во вторник, 23 апреля, около 6.30 на автодороге A10 в Марупском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин - грузовика и легкового автомобиля "Audi". В аварии пострадал один человек, сообщила порталу Delfi представитель Государственной полиции Криста Андерсоне.