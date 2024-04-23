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Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции завершили расследование криминального процесса о преднамеренном причинении вреда здоровью средней тяжести, умышленном повреждении чужого имущества и попытки грабежа в Лиепае, и передали материалы дела в прокуратуру для возбуждения криминального преследования.

30 ноября прошлого года в Курземское региональное управление Государственной полиции поступила информация о попытке грабежа в 7:45 на улице Грауду — мужчина пытался вырвать сумку из рук женщины. Сотрудники Государственной полиции установили данные о нарушителе и он был задержан.

В ходе уголовного процесса стало известно, что мужчина на улице Грауду в то же утро напал на еще одну женщину. Сотрудники полиции 1 декабря обратились в суд с просьбой применить к мужчине меру пресечения — заключение под стражу, которую суд принял.

Также было установлено, что 29 августа прошлого года в Лиепае, на улице Пляву, подозреваемый ударил ногой по автомобилю, повредив заднее зеркало автомобиля.

20 сентября в Лиепае, на улице Лиела, произошел семейный конфликт, в ходе которого подозреваемый руками толкнул женщину, в результате чего она получила телесные повреждения. И уже упомянутое преступление — 30 ноября на улице Грауду, применение насилия в отношении женщины, попытка вырвать сумку из руки.

Сотрудники участка Курземского регионального управления Государственной полиции завершили расследование процесса о преднамеренном причинении средней тяжести телесных повреждений, умышленном повреждении чужого имущества и покушении на грабеж. Материалы дела переданы в прокуратуру для возбуждения криминального преследования.

Самое строгое наказание за такого рода преступления — лишение свободы на срок до пяти лет. Размер наказания определяет суд.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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