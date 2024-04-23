Госполиция начала уголовный процесс по факту избиения музыканта Хоренса Сталбе утром 13 апреля в Добеле, на местной автозаправочной станции. Это произошло после дискотеки, на которой выступал Сталбе.

В Земгальском региональном управлении Госполиции агентству LETA подтвердили, что 13 апреля в Добеле на одной из заправок произошел конфликт между несколькими людьми, в ходе которого пострадал мужчина 1971 года рождения.

Потерпевший обратился с полученными травмами в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. По факту произошедшего Госполиция начала уголовный процесс, выясняются обстоятельства случившегося.

Солист группы Riga Reggae в интервью журналу Privātā Dzīve сообщил, что в результате нападения он получил переломы ноги и носа, ушиб лба, серьезное сотрясение мозга и вывих шейных позвонков.

Сталбе приехал в Добеле 12 апреля вместе со своим коллегой Кристапсом Струбергсом. После мероприятия он вместе со Струбергсом отправился на местную заправку за горячими бутербродами. После того, как музыканты сделали заказ, на АЗС пришло несколько "не очень гостеприимных" парней, сообщает журнал.

Они стали грубо обзывать девушку, которая готовила бутерброды. Музыканты попросили незнакомцев вести себя вежливо, пока агрессоры не напали на Сталбе сзади. Сам Сталбе, по его словам, на тот момент изучал другие товары.

На Струбергса незнакомцы не напали, а сразу же убежали, сообщает журнал.

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