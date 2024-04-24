Курземский районный суд приступил к рассмотрению дела о попытке убийства в Лиепае женщины. На скамье подсудимых — 40-летний Гунтис К.

Как сообщает "Курземес вардс", 1 ноября 2022 года, во время совместного распития алкоголя в квартире на улице Угалес Гунтис подошел со спины к женщине и начал наносить ей удары ножом. Раненая женщина попыталась сбежать, но безуспешно. Пытаясь защититься, она хотела отобрать нож, но в результате нападавший изрезал ей пальцы и ладони обеих рук.

Когда жертва упала, Гунтис сел на нее сверху и нанес еще не менее 8 ударов ножом в лицо, шею и ухо. Лишь благодаря тому, что в квартиру вошли соседи, женщине удалось выжить.

Примечательно, что потерпевшая в ходе расследования решила сама отказаться от этого статуса. На суд она была вызвана в качестве свидетеля.

В суде адвокат подсудимого заявила, что у ее подзащитного не было умысла убивать женщину, кроме того, он покрыл расходы на ее лечение и реабилитацию.

Рассмотрение дела продолжится 2 сентября.

Напоминаем, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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