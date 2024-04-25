Foto: Hanna Nordegrena/DELFI

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувшую среду на территории Риги произошло три пожара, в которых пострадали люди.

В 22.51 на улице Акменю, в квартире на втором этаже подгорела оставленная без присмотра на плите еда. Несмотря на то, что площадь пожара составила всего 0,1 кв. м, из-за сильного задымления спасателям пришлось выводить из помещения пострадавшего, котрого передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В 19.49 на пульт ГПСС поступил вызов с улицы Маза Стацияс , где загорелась комната на втором этаже пятиэтажки. Пожарным удалось спасти одного человека со второго этажа и передать его медикам. В свою очередь, с пятого этажа спасли человека и кошку. Еще до приезда спасателей из здания эвакуировались пять человек.

Третий пожар зарегистрирован в 14.17, где на 1-й Яунциемской поперечной линии горело заброшенное здание. Общая площадь пожара составила 95 квадратных метров. В ходе работ по ликвидации пожара пострадал один сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы.

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