Видземское региональное управление полиции разыскивает Луизе Вациете (2006 г.р.), которую в последний раз видели 22 апреля в волости Трапенес Алуксненского края.
Возможно, девушка направилась в Ригу. Также сообщается, что у Луизе могут быть проблемы со здоровьем.
Ее приметы: рост 160 — 165 см, среднего телосложения, волосы средней длины, носит очки.
Был одет: черная куртка, черные джинсы, кроссовки NIKE.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 110 или 28301606.
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