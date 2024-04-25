Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции разыскивает Луизе Вациете (2006 г.р.), которую в последний раз видели 22 апреля в волости Трапенес Алуксненского края.

Возможно, девушка направилась в Ригу. Также сообщается, что у Луизе могут быть проблемы со здоровьем.

Ее приметы: рост 160 — 165 см, среднего телосложения, волосы средней длины, носит очки.

Был одет: черная куртка, черные джинсы, кроссовки NIKE.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 110 или 28301606.

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