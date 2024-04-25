Видземское региональное управление полиции разыскивает Луизе Вациете (2006 г.р.), которую в последний раз видели 22 апреля в волости Трапенес Алуксненского края.

Возможно, девушка направилась в Ригу. Также сообщается, что у Луизе могут быть проблемы со здоровьем.