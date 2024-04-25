Фото: LETA

Девять граждан Грузии арестованы за кражу старинных книг из библиотек. Общий ущерб, причиненный подозреваемыми, превышает 2,5 млн евро.

По данным Европола, в общей сложности преступная группа несет ответственность за кражу как минимум раритетных170 книг. Некоторые из этих украденных исторических артефактов были проданы через аукционные дома в Санкт-Петербурге и Москве, что фактически сделало их невозвратными.

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь