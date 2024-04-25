По данным Европола, в общей сложности преступная группа несет ответственность за кражу как минимум раритетных170 книг. Некоторые из этих украденных исторических артефактов были проданы через аукционные дома в Санкт-Петербурге и Москве, что фактически сделало их невозвратными.