Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
Романа БУМЕЙСТАРА (род. 05.11.1973. - ум. 14.04.2024);
Эдгара ФЕЛДМАНИСА (род. 01.03.1981. - ум. 10.12.2023);
Людмилы МАРЦИНКУС (род. 26.09.1948. - ум. 31.01.2024).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 23 апреля.
Информацию можно получить, позвонив по телефону +37122082088.
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