В Польше таможенная служба задержала фургон, перевозивший нелегальный груз. Под видом удобрений в Латвию через несколько стран пытались провезти табак.

По данным польских СМИ, фургон Peugeot Boxer остановили для проверки на трассе А1 недалеко от Забже (Силезское воеводство). Согласно предъявленным накладным, он якобы перевозил удобрения из Австрии на ферму в Куявско-Поморском воеводстве.

Однако, как выяснилось, товар везли в Латвию, а отправителем значилась венгерская компания.

В итоге, таможенники изъяли 1300 кг табака, упакованного в восемь коробок. В отношении задержанного подозреваемого в контрабанде водителя возбуждено уголовное дело. Весь товар конфискован.

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