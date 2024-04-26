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В марте сотрудники Налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) пресекли деятельность преступной группы, которая занималась уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в сфере услуг такси, что нанесло ущерб государственному бюджету в размере более 367 221 евро, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в VID, в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что участвовавшие в схеме мошенничества предприятия уклонялись от уплаты налогов с начала 2022 года до конца 2023 года.

Как указала заместитель государственного секретаря Министерства финансов по налоговому администрированию и борьбе с теневой экономикой Ольга Богданова, сектор услуг такси является одной из тех отраслей, где высок риск уклонения от уплаты налогов и несоблюдения налогового законодательства, поэтому ей уделяется большое внимание при реализации мер плана по уменьшению теневой экономики на 2024-2027 годы.

Богданова подчеркивает, что именно в результате таких мер удалось пресечь деятельность преступной группировки в секторе услуг такси.

В рамках уголовного процесса сотрудники управления налогово-таможенной полиции провели процессуальные действия в Риге, Юрмале и Саласпилсе, в том числе десять обысков по местам жительства, в офисах, по юридическим адресам и в автомобилях участников группировки, в ходе которых были изъяты документы и носители данных, а также наложен арест на 58 автомобилей.

В связи с деятельностью преступной группы начат уголовный процесс по ч. 2 ст. 218 и ч. 2 ст. 195 Уголовного закона. Задержаны пять человек, к трем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

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