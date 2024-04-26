Foto: Valsts policija

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления полиции разыскивает мужчину изображенного на фотографии.

По данным полиции, 20 марта в 20.48 он приехал на такси по адресу улица Пилсоню 13 (Клиническая университетская больница Паула Страдиня) и в 20.52 уехал оттуда на другом такси.

Если вы знаете, кто изображен на фото, а также его местонахождение, полиция просит обращаться в полицию по телефонам: 110 или 65102500 (Айзкраукле).

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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