Правоохранительные органы Литвы и ряда других стран задержали четырех граждан Грузии, которые подозреваются в краже ценных книг из библиотек различных европейских стран, в том числе Латвии, сообщает агентство BNS.
По информации Генеральной прокуратуры Литвы, в операции по задержанию подозреваемых в кражах из библиотек было задействовано около ста полицейских.
Теперь общее количество арестованных по этому делу достигло девяти.
Один из подозреваемых с конца прошлого года находится под стражей, но общественности об этом до сих пор не сообщалось, подтвердили в Генпрокуратуре Литвы. Этот гражданин Грузии был задержан осенью прошлого года в Брюсселе на основании международного ордера на арест, выданного Вильнюсом. В декабре задержанного экстрадировали в Литву.
Власти Литвы подозревают эту организованную преступную группу в краже 17 ценных книг из читального зала редких книг Вильнюсского университета и профессорского читального зала в мае 2023 года. По оценкам, стоимость этих книг достигает около 440 тысяч евро.
Всего группировку подозревают в краже 170 книг из библиотек Франции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Швейцарии и Германии.
Воры сосредоточились на произведениях русских классиков, изданных в XIX веке. К этой категории относятся и украденные в Литве книги.
Операция по задержанию воров прошла на этой неделе, в ней приняли участие полицейские из Грузии, а также Франции, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии.
Всего было обыскано 27 объектов, в ходе которых было конфисковано около 150 книг, в том числе один том, украденный из французской библиотеки. Остальные книги еще проверяются.
Международную операцию координировали Агентство Европейского Союза по судебному сотрудничеству по уголовным делам ("Евроюст") и Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол).
В заявлении "Евроюста" говорится, что преступная группа реализовывала разные методы при краже книг. В некоторых случаях они использовали вымышленные личности, например, выдавая себя за исследователей, заказывая книги в библиотеках. В других случаях украденные книги заменялись копией.
"Евроюст" подключился к расследованию в ноябре 2023 года, при его поддержке была создана совместная группа следователей, в работе которой участвует и Европол.
23 апреля 2022 года кража произошла и в Латвийской национальной библиотеке. Преступники присвоили книгу Александра Пушкина "Полтава", изданную в 1829 году, книгу Алексея Кручёных "Возропщем", изданную в 1913 году, и книгу Алексея Кручёных "Победа над Солнцем" ( ("Побѣда над Солнцем"), год издания которой неизвестен.
Тогда оценивалось, что стоимость украденного произведения Пушкина на российском рынке может составлять от 10 до 12 тысяч евро.