В понедельник, 29 апреля, в Иманте под трамвай попала женщина. Она скончалась на месте происшествия, подтвердили порталу Delfi в Госполиции.

Вызов в связи с несчастным случаем поступил в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) в 15:39.

Пожарные приподняли трамвай, вызволили из-под него пострадавшую и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Из-за несчастного случая было временно приостановлено движение трамваев, но оно уже восстановлено.

В Госполиции пояснили, что, согласно информации в распоряжении стражей порядка, в Риге, на Курземском проспекте, на остановке "Улица Бебру" (Bebru iela) трамвай сбил женщину, которая скончалась на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Между тем, в NMPD отметили, что на место произошедшего приехали две бригады медиков, однако жизнь пострадавшей женщины спасти не удалось.

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