Департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) 25 апреля оставил в силе решение окружного суда, признавшего мужчину виновным в нападении на представителя власти в связи с его законной служебной деятельностью в Огре, и приговорил его к лишению свободы сроком на один год, сообщает агентство LETA.

Решение окружного суда отменено и дело направлено на новое рассмотрение в части, в которой подсудимый был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, управляя транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, в результате чего потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, и повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений потерпевшему либо смерть.

Он также обвиняется в нападении на представителя власти или иное должностное лицо в связи с его законной служебной деятельностью, что наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

Согласно выводам суда низшей инстанции, полицейский получил информацию о том, что в Риге некий человек управляет автомобилем, предположительно находясь под воздействием наркотиков или других одурманивающих веществ. Заметив подозрительный автомобиль, он начал преследовать его, неоднократно приказывая остановиться через громкоговоритель. Автомобиль остановился, но водитель не подчинился дальнейшим законным приказам полицейского.

В тот момент, когда полицейский попытался высадить водителя из машины, тот начал стремительно двигаться в его сторону, создавая угрозу здоровью и жизни сотрудника полиции, и преследование продолжилось. Водитель продолжал ехать по территории Огре, игнорируя требования полицейских и превышая скорость, и в конце концов резко затормозил, что привело к столкновению с полицейским мотоциклом, ехавшим сзади. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы, не угрожающие жизни.

Обвиняемый утверждал, что намеревался избежать задержания, а не нападать на полицейского. Окружной суд сослался на прецедентное право и заявил, что решающее значение имеет не причина, по которой обвиняемый пытался избежать задержания, а его преднамеренные насильственные действия. Сенат постановил, что в кассационной жалобе обвиняемого не приведены доводы, которые могли бы служить основанием для отмены решения окружного суда в этой части.

Подсудимый утверждал, что инкриминируемые ему преступления, в том числе резкое торможение, были совершены под воздействием наркотических средств, однако доказательства, касающиеся влияния выстрела в голову на его способность адекватно контролировать ситуацию на дороге и логически планировать свои действия, не были оценены. В связи с этим Верховный суд постановил, что апелляционный суд не оценил все доказательства по делу в целом и во взаимосвязи друг с другом.

Как сообщалось, 24 июля 2019 года полицейские произвели не менее 15 выстрелов в сторону мужчины, ранее осужденного за угон автомобиля.

24 июля около семи часов вечера в полицию поступила информация от жителей о том, что по улице Краста в Риге движется автомобиль "Audi A6", водитель которого ведет себя неподобающим образом. Два экипажа патрульной полиции пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился требованиям полиции. На улице Маскавас беглеца попытались заблокировать, но тот протаранил машину правоохранителей и продолжил бегство.

В этот момент в дело вмешался экипаж Рижской муниципальной полиции, который также пытался задержать водителя, но безуспешно - экипаж потерпел аварию.

Тем временем убегающий автомобиль врезался в другие машины. Женщина и ребенок, находившиеся в тот момент в одной из машин, получили незначительные травмы.

Водитель покинул Ригу на бешеной скорости - более 200 километров в час.

В погоне участвовали сотрудники Саласпилсского полицейского участка и Огрской полиции. В районе Огре полицейские применили огнестрельное оружие, чтобы остановить машину, произведя не менее 15 выстрелов.

Позже было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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