В пятницу, 26 апреля, на пограничном пункте Гребнево сотрудники Госпогранохраны задержали гражданина России, который пытался дать одному из пограничников взятку в размере 30 евро, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

Во время администрирования очереди из грузовиков на дороге A13 (граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) пограничники констатировали въезжающего в Латвию гражданина России, который хотел, чтобы ему выдали контрольный талон на фуру, которая прибудет в Латвию через несколько дней.

Мужчина предложил пограничникам 30 евро в качестве взятки, чтобы они выдали ему контрольный талон на грузовик, который не находился в очереди грузовых автомобилей.

По факту взяточничества в отношении россиянина начат уголовный процесс по первой части 323-й статьи Уголовного закона, человек признан подозреваемым и к нему применена мера пресечения - заключение под стражу.

Взяточничество квалифицируется как тяжкое преступление, которое наказывается в соответствии с Уголовным законом Латвии лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом в размере от десяти до двух тысяч минимальных месячных зарплат.

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