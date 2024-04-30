Курземский районный суд приговорил 83-летнего священника за сексуальное насилие в отношении пяти несовершеннолетних девочек в Талсинском крае к десяти годам тюрьмы, сообщает агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.

Мужчина 1941 года рождения осужден за то, что в период с авгуcта 2018 года по апрель 2022 года он с целью удовлетворения полового влечения совершал действия сексуального характера с пятью девочками в возрасте от семи до 16 лет против их воли. В четырех случаев осужденный злоупотребил доверительными отношениями, в одном - использовал состояние беспомощности.

Мужчину также обвиняют в совершении действий сексуального характера без физического контакта с телом жертвы с целью пробудить у жертвы половой инстинкт.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых ему уголовных преступлениях и приговорил его к десяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора.

Согласно обвинительному заключению, в то время, когда мужчина находился наедине с одной из пострадавших девочек, он воспользовался ее беспомощностью. Четыре пострадавших девочки в силу малолетнего возраста и индивидуальных психологических особенностей не смогли характер и смысл совершенных с ними действий. К тому же мужчина использовал свой авторитет приходского священника с целью удовлетворения своих сексуальных желаний.

Противоправные действия мужчины создали угрозу сексуальной неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию пострадавших девочек.

Прокурор удовлетворен приговором, вынесенным судом, и не планирует просить суд подготовить полный приговор.

В свою очередь, другие лица, участвующие в процессе, могут обжаловать решение в Курземском окружном суде.

Прокуратура напоминает: при малейшем подозрении, что ребенок мог подвергнуться сексуальному или другим видам насилия, следует немедленно обращаться в Государственную полицию.

Как уже сообщалось, в последние годы в сексуальных преступлениях обвинялись и другие священники. Планируется, что 9 мая Рижский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела, в рамках которого тогдашний настоятель Рижского прихода Св. Альберта Кришьянис Дамбергс обвиняется в сексуальном насилии над ребенком в помещении церкви.

В рамках другого дела о совершении преступления сексуального характера, рассматриваемого судом первой инстанции, вместе с еще одним мужчиной осужден священник Резекненско-Аглонской епархии Павел Зейля.

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