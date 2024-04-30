Государственная полиция начала проверку по факту возможного повреждения таблички на здании посольства России, которое расположено на улице Независимости Украины в Риге, выяснило агентство LETA.

Впервые информация о том, что на здании посольства РФ повреждена табличка, появилась еще в конце марта этого года. Пользователь социальной сети X (ранее - Twitter) Янис Пелцс опубликовал на своей странице фотографию оторвавшейся таблички - на снимке видно, что она держится на одном креплении.

Mordoras vēstniecības darbinieki ir jau gatavi pārvākties uz mātušku? Laikam steigā aizmirsuši vēl noplēst savus darba laikus 😁 pic.twitter.com/inr1ndApLE — Jānis Pelcis 🇱🇻🇪🇺🇺🇦🇮🇱 (@Janis_Pelcis) March 24, 2024

В конце апреля в Госполиции было зарегистрировано заявление Министерства иностранных дел (МИД) Латвии о возможной порче имущества посольства России, поэтому начата ведомственная проверка. 25 апреля Пелцс письмо с призывом явиться в отделение Госполиции в Риге, на улице Клуса 12 к-1, для дачи письменных объяснений. Сам мужчина утверждает, что табличку не срывал, она уже была повреждена, а он лишь ее сфотографировал.

В публикации в твиттере МИД отмечает, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях страна пребывания должна обеспечить безопасность и неприкосновенность иностранных дипломатических представительств. МИД получил от российского посольства информацию, которая в соответствии с действующей практикой была передана в Госполицию.

"Полиция получила заявление, а все поступившие заявления оцениваются. Сейчас выясняются обстоятельства и идет сбор показаний, как обычно происходит в рамках ведомственной проверки, - никто в настоящий момент к ответственности не привлекается ", - сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.

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