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Иностранец в состоянии алкогольного опьянения, превышающего два промилле, предложил латвийскому полицейскому взятку в размере 350 евро, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

27 апреля текущего года в 10:00 Государственная полиция получила информацию о водителе, который перемещался во дворе жилого дома по странной траектории. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции Рижского региона установили, что водитель грузовика находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В целях избежания ответственности мужчина предложил полицейским взятку в размере 350 евро.

На прошлой неделе, 27 апреля в 10:00, сотрудники полиции получили информацию о подозрительном водителе Volvo S80 в районе Гризинькалнс в Риге, который неосторожно передвигался во дворе жилого дома. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что водитель 2003 года рождения с иностранным гражданством находится в состоянии алкогольного опьянения. После алкогольного теста на выдыхание выяснилось, что водитель находится в состоянии опьянения примерно в 2,02 промилле.

Для избежания предусмотренной ответственности за нарушение закона мужчина предложил полицейским взятку в размере 350 евро. Полиция задержала пьяного водителя и поместила его в место временного содержания.

Полиция начала два криминальных процесса. Один из них квалифицируется по статье 262 часть 1/1 Уголовного кодекса, а именно, за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством в случае, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до одного года или с исключением временного лишения свободы, или в виде условного осуждения, в виде общественных работ или денежного штрафа. И лишением права управления транспортным средством сроком на пять лет.

Второе криминальный процесс открыли по статье 323 часть 1 Уголовного кодекса — за предложение взятки. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или в виде временного лишения свободы, общественных работам или штрафа.

Полиция напоминает, что предоставление взяток является уголовно наказуемым действием. Запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не подвергать опасности свою и безопасность других участников движения.

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