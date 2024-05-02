В четверг, 2 мая, в 11:05, в Государственную полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на Салу мосту, где произошло столкновение между грузовым автомобилем и легковым автомобилем.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия возможны затруднения в движении, пока автомобили двигаются только по одной полосе.

Как следует из снятого очевидцев видео, легковой автомобиль на Островном мосту сменил полосу движения, а водитель грузовика не заметил этой перестройки в движении. В результате, после столкновения легковой автомобиль оказался перпендикулярно перед тяжеловесным автомобилем.

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