В среду, 1 мая, в Риге несколько сотен велосипедистов отправились на традиционный велопробег под названием "Критическая масса". В ходе мероприятия произошло несколько происшествий, сообщили порталу Delfi в полиции.

Velosipēdists nolēma pārmācīt un piebrauca priekšā ⁦@Valsts_policija⁩ , tad bēg un tad bļaurē, ka policists cenšas noķert un liek ievērot CSN. Tad nevajag brīnīties, ka daļai sabiedrības riebjas velobraucēji. ⁦@kasparsskincs⁩ ko Jūs teiksiet par šo situāciju? pic.twitter.com/zZY2JncWHj — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) May 2, 2024

Госполиция просит опознать на опубликованном видео мужчину на велосипеде, создавшего помеху полицейскому на мотоцикле, находившемуся при исполнении обязанностей. Также полиция начала административные процессы по трём случаям, в одном из которых пострадал человек.

Представитель правоохранительных органов комментируя опубликованное в социальной сети "X" видео отметил что водитель забыл протокол административного правонарушения у полиции и просит идентифицировать мужчину, показанного на видео (см. выше).

"В данном случае сотрудник Государственной полиции обеспечивал общественный порядок, а также соблюдение правила дорожного движения. Однако, один из велосипедистов мешал выполнению обязанностей полицейского, на что сотрудник ему неоднократно указывал. По указанному факту начат административный процесс. Госполиция выясняет все обстоятельства, призывая отозваться как тех, кто узнал показанного на видео "ездока", так и самого велосипедиста – позвонив по номеру телефона 67829238", – сообщила представитель полиции Лина Багдоне порталу Delfi.

Также начаты ещё три административных процесса – за использование телефона за рулём, за езду на красный свет и за неподчинение требованиям полиции.

В велопробеге произошли два дорожно-транспортных происшествия, одно из них – с пострадавшим.

Напомним, цель данного мероприятия – "напомнить политикам, что Риге очень нужна безопасная велоинфраструктура, пригодная для всех: и самых младших, и самых старших". Опыт предыдущих лет показывает, что участники велосипедного заезда временно блокируют автомобильное движение на маршрутах велопробега.

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