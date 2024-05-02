Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 26 апреля, в период с 22.15 до 22.24, где на пересечении улиц Бебру и Имантас автомобиль VW Golf красного цвета совершил наезд на женщину, переходящую проезжую часть.
В результате аварии прохожая получила телесные повреждения.
Очевидцев ДТП, а также водителей, видеорегистраторы которых могли зафиксировать момент аварии, просят обращаться в полицию по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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